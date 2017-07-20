Волгоградец обокрал несколько аптек в Казани
Следствие установило причастность волгоградца к четырем эпизодам краж, ущерб от которых превысил 100 тысяч рублей.
Следствие установило причастность волгоградца к четырем эпизодам краж, ущерб от которых превысил 100 тысяч рублей.
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сотрудники уголовного розыска МВД Татарстана совместно с сотрудниками
Следствие установило причастность волгоградца к четырем эпизодам краж, ущерб от которых превысил 100 тысяч рублей.
Одно из первых заявлений поступило в полицию от сотрудников аптеки в
Во всех случаях вор действовал одинаково: под видом покупателя рассматривал витрины и якобы выбирал товар. Пока аптекарь занимался обслуживанием клиентов, волгоградец незаметно проникал в служебные помещения, где крал деньги. По этим эпизодам возбуждены уголовные по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Для его задержания они выезжали в командировку в Волгоград. Мужчина признался в преступлениях и возместил ущерб. С волгоградца взята подписка о невыезде.