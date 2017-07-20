Волгоградец обокрал несколько аптек в Казани

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сотрудники уголовного розыска МВД Татарстана совместно с сотрудниками оперативно-сыскного отдела городского Управления МВД задержали 28- летнего жителя Волгограда по подозрению в совершении серии краж из аптек, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Следствие установило причастность волгоградца к четырем эпизодам краж, ущерб от которых превысил 100 тысяч рублей.

Одно из первых заявлений поступило в полицию от сотрудников аптеки в Ново-Савиновском районе. Неизвестный незаконно проник в служебное помещение и похитил деньги в размере 22 тысяч рублей. В марте с аналогичными заявлениями в отделы полиции «Ямашевский» и «Московский» обратились еще несколько представителей аптечных сетей.

Во всех случаях вор действовал одинаково: под видом покупателя рассматривал витрины и якобы выбирал товар. Пока аптекарь занимался обслуживанием клиентов, волгоградец незаметно проникал в служебные помещения, где крал деньги. По этим эпизодам возбуждены уголовные по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».