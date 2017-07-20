В Воронеже «Форд Фокус» врезался в мотоцикл: двое подростков тяжело ранены
Вчера, 19 июля, воронежцы стали свидетелями страшного ДТП, в котором серьезно пострадали двое подростков. Авария произошла на улице Федора Тютчева, 95а.
Вчера, 19 июля, воронежцы стали свидетелями страшного ДТП, в котором серьезно пострадали двое подростков. Авария произошла на улице Федора Тютчева, 95а.
По данным полиции, около 22 часов 40 минут 50-летний водитель «Форд Фокуса» при выполнении поворота налево врезался в мотоцикл «Ямаха» под управлением 18-летнего парня. Судя по фотографиям с места ДТП, двухколесное транспортное средство буквально впечаталось в иномарку. По словам очевидцев, молодой водитель и его пассажир после сильнейшего удара пролетели несколько метров, прежде чем упасть на землю.
После ДТП пострадавшие были госпитализированы в больницу «Электроника». Мотоциклисту врачи поставили диагноз «открытый перелом костей голени», его 16-летнему другу — «сочетанная травма». Об этом сообщили в