В Воронеже «Форд Фокус» врезался в мотоцикл: двое подростков тяжело ранены

По данным полиции, около 22 часов 40 минут 50-летний водитель «Форд Фокуса» при выполнении поворота налево врезался в мотоцикл «Ямаха» под управлением 18-летнего парня. Судя по фотографиям с места ДТП, двухколесное транспортное средство буквально впечаталось в иномарку. По словам очевидцев, молодой водитель и его пассажир после сильнейшего удара пролетели несколько метров, прежде чем упасть на землю.