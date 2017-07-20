Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сердюкова не пустили к Путину
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Застройщикам запретят возводить несколько домов сразу
В России падают цены на вторичное жилье
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 2 бизнесмена ответят в суде за хищение 29 млн рублей из бюджета

Отца и сына подозревали в мошенничестве с фиктивной покупкой здания.

Бизнесмены Александр и Виктор Енины ответят в суде за хищение 29 млн рублей из бюджета, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 20 июля. Отца и сына подозревали в мошенничестве с фиктивной покупкой здания.

По данным следствия, в октябре 2012 года директор ООО «Орбита» предложил Виктору Енину и его отцу Александру предоставить в налоговый орган поддельные документы. В бумагах была информация о покупке недостроенного здания и земли в Новоусманском районе Воронежской области. Мужчины представили в налоговые органы декларацию по НДС за третий квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей.

Сначала налоговая инспекция обжаловала в арбитражном суде решение о переводе на счет ООО «Орбита» 29 млн рублей из бюджета. Суд отказал налоговому органу. После этого бизнесмены вновь предоставили в инспекцию документы и налоговый орган перевел на их счет сумму.

После обысков и задержания директор ООО «Орбита» признал вину, а отец и сын заняли противоположную позицию. Когда следователи собрали доказательства, двое подозреваемых признали вину.

На основании материалов ФСБ Воронежской области, в отношении 37-летнего Виктора Енина, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении 64-летнего Александра Енина, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Контекст

Александр Енин — воронежский бизнесмен, один из инициаторов создания частного индустриального парка «Перспектива». Мужчина был владельцем и директором ООО «УК «Перспектива», управляющей компании индустриального парка. Сын Александра Енина Виктор стал единственным учредителем фирмы в январе 2017 года. Также семья Ениных занималась мебельным бизнесом. Александр Енин — собственник ООО «Центр КДМ», занимающегося розничной продажей мебели. Ранее бизнесмен был совладельцем ООО «КДМ-опт», специализировавшегося на производстве мебели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь