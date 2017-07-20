В Воронеже 2 бизнесмена ответят в суде за хищение 29 млн рублей из бюджета

Бизнесмены Александр и Виктор Енины ответят в суде за хищение 29 млн рублей из бюджета, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 20 июля. Отца и сына подозревали в мошенничестве с фиктивной покупкой здания.

По данным следствия, в октябре 2012 года директор ООО «Орбита» предложил Виктору Енину и его отцу Александру предоставить в налоговый орган поддельные документы. В бумагах была информация о покупке недостроенного здания и земли в Новоусманском районе Воронежской области. Мужчины представили в налоговые органы декларацию по НДС за третий квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей.

Сначала налоговая инспекция обжаловала в арбитражном суде решение о переводе на счет ООО «Орбита» 29 млн рублей из бюджета. Суд отказал налоговому органу. После этого бизнесмены вновь предоставили в инспекцию документы и налоговый орган перевел на их счет сумму.

После обысков и задержания директор ООО «Орбита» признал вину, а отец и сын заняли противоположную позицию. Когда следователи собрали доказательства, двое подозреваемых признали вину.

На основании материалов ФСБ Воронежской области, в отношении 37-летнего Виктора Енина, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении 64-летнего Александра Енина, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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