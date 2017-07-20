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13:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Перевозчик 40 тысяч бутылок нелегальной водки из Пензы в Иркутск получил 2,5 года условно

Соответствующее решение вынес суд.

Татарский районный суд осудил 33-летнего мужчину за перевозку в грузовом автомобиле 40 тысяч бутылок нелегальной водки из Пензы в Иркутск на 1,6 млн рублей. Злоумышленника приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Новосибирской области.

В суде установлено, что в Пензе обвиняемый с сообщниками загрузил в грузовой автомобиль немаркированный алкоголь в особо крупном размере.

«Груз обвиняемого составил: 7,8 тысячи бутылок с этикетками водка “Царская охота платиновая”; 17,2 тысячи бутылок с этикетками водка “Царская охота Люкс”; 4,3 тысячи бутылок с этикетками водка Funskaya Silver; 9,9 тысячи бутылок с этикетками водка “Белая Береза” на сумму 1,6 млн рублей. Злоумышленник собирался реализовать алкоголь в Иркутске», — говорится в сообщении.

16 июля 2016 года на автодороге «Иртыш» в Татарском районе перевозчик был задержан.

Алкогольная продукция изъята и уничтожена.

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