Перевозчик 40 тысяч бутылок нелегальной водки из Пензы в Иркутск получил 2,5 года условно

Татарский районный суд осудил 33-летнего мужчину за перевозку в грузовом автомобиле 40 тысяч бутылок нелегальной водки из Пензы в Иркутск на 1,6 млн рублей. Злоумышленника приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Новосибирской области.

В суде установлено, что в Пензе обвиняемый с сообщниками загрузил в грузовой автомобиль немаркированный алкоголь в особо крупном размере.

«Груз обвиняемого составил: 7,8 тысячи бутылок с этикетками водка “Царская охота платиновая”; 17,2 тысячи бутылок с этикетками водка “Царская охота Люкс”; 4,3 тысячи бутылок с этикетками водка Funskaya Silver; 9,9 тысячи бутылок с этикетками водка “Белая Береза” на сумму 1,6 млн рублей. Злоумышленник собирался реализовать алкоголь в Иркутске», — говорится в сообщении.

16 июля 2016 года на автодороге «Иртыш» в Татарском районе перевозчик был задержан.