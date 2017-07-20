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12:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на улице Борчанинова горит автомобиль

По словам очевидцев, огонь уничтожил машину за считанные минуты.

Источник: Аргументы и факты

В Перми на улице Борчанинова, между улицами Ленина и Екатерининской, горит автомобиль. По словам очевидцев, пламя уничтожило машину в считанные минуты. Визуально уже невозможно определить даже марку транспортного средства, так как оно окутано чёрным дымом.

«На место для тушения выехали две единицы техники», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина.

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