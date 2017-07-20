В Перми на улице Борчанинова горит автомобиль

В Перми на улице Борчанинова, между улицами Ленина и Екатерининской, горит автомобиль. По словам очевидцев, пламя уничтожило машину в считанные минуты. Визуально уже невозможно определить даже марку транспортного средства, так как оно окутано чёрным дымом.