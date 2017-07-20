В следкоме Башкирии рассказали подробности зверского убийства в Бирске

В Башкирии троих подозреваемых в жестоком убийстве двух парней отправили за решетку — до завершения разбирательства по делу они, вероятнее всего, просидят в СИЗО. Двоим следователи уже предъявили обвинение.

В региональном управлении СКР рассказали версию следствия.

Вечером 2 июля 51-летняя женщина и ее 27-летний пасынок отправились к знакомым — чтобы вытрясти долг, по пути к ним присоединился третий мужчина. Уже придя домой к потерпевшим, началась ссора: один из обвиняемых начал обвинять их в гибели сестры в 2010 году.

Окончательно вспылив, 27-летний мужчина вместе с мачехой вывел одного из потерпевших на пустырь, где до смерти забили его гвоздодером и молотком. А позже зарезали ножом хозяина квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, злодеи подожгли квартиру. Спустя несколько дней подозреваемых задержали.