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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В следкоме Башкирии рассказали подробности зверского убийства в Бирске

Двоим из подозреваемых уже предъявили обвинение.

В Башкирии троих подозреваемых в жестоком убийстве двух парней отправили за решетку — до завершения разбирательства по делу они, вероятнее всего, просидят в СИЗО. Двоим следователи уже предъявили обвинение.

В региональном управлении СКР рассказали версию следствия.

Вечером 2 июля 51-летняя женщина и ее 27-летний пасынок отправились к знакомым — чтобы вытрясти долг, по пути к ним присоединился третий мужчина. Уже придя домой к потерпевшим, началась ссора: один из обвиняемых начал обвинять их в гибели сестры в 2010 году.

Окончательно вспылив, 27-летний мужчина вместе с мачехой вывел одного из потерпевших на пустырь, где до смерти забили его гвоздодером и молотком. А позже зарезали ножом хозяина квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, злодеи подожгли квартиру. Спустя несколько дней подозреваемых задержали.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, — пояснили в пресс-службе СКР по РБ.

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