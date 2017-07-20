В США вынесен приговор по делу об убийстве и говорящем попугае-свидетеле

Источник: Irina Blok / CC0

Как сообщает «Би-би-си», в 2015 году Гленна Дюрам пять раз выстрелила в своего мужа на глазах у домашнего любимца. После этого она попыталась покончить с собой, но безуспешно.

Читайте также Попугаи-наркоманы съели урожай индийского опиума

Между тем, бывшая супруга убитого рассказала, что попугай жако впоследствии повторял голосом мужчины фразу «Не стреляй! Не стреляй!». Однако «показания» животного в суде в качестве доказательств не использовались.

Экс-жена жертвы, которая теперь ухаживает за попугаем, сообщила, что он также пересказал некоторые детали последнего разговора Дюрама и его убийцы.