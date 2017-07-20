В США вынесен приговор по делу об убийстве и говорящем попугае-свидетеле
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Жительницу американского штата Мичиган признали виновной в убийстве супруга, свидетелем преступления стал их попугай.
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Жительницу американского штата Мичиган признали виновной в убийстве супруга, свидетелем преступления стал их попугай.
Как сообщает «Би-би-си», в 2015 году Гленна Дюрам пять раз выстрелила в своего мужа на глазах у домашнего любимца. После этого она попыталась покончить с собой, но безуспешно.
Между тем, бывшая супруга убитого рассказала, что попугай жако впоследствии повторял голосом мужчины фразу «Не стреляй! Не стреляй!». Однако «показания» животного в суде в качестве доказательств не использовались.
Прокурор поначалу всерьез рассматривал возможность использовать птицу в качестве свидетеля, но потом пришел к выводу, что суд вряд ли разрешит подобное.