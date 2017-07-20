Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сердюкова не пустили к Путину
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Банк США дал совет инвесторам по рублевым активам
Генпрокуратура вмешалась в программу расселения ветхого жилья
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12:52 (мск), источник: Интерфакс

В США вынесен приговор по делу об убийстве и говорящем попугае-свидетеле

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Жительницу американского штата Мичиган признали виновной в убийстве супруга, свидетелем преступления стал их попугай.

Источник: Irina Blok / CC0

Как сообщает «Би-би-си», в 2015 году Гленна Дюрам пять раз выстрелила в своего мужа на глазах у домашнего любимца. После этого она попыталась покончить с собой, но безуспешно.

Читайте также
Попугаи-наркоманы съели урожай индийского опиума

Между тем, бывшая супруга убитого рассказала, что попугай жако впоследствии повторял голосом мужчины фразу «Не стреляй! Не стреляй!». Однако «показания» животного в суде в качестве доказательств не использовались.

Экс-жена жертвы, которая теперь ухаживает за попугаем, сообщила, что он также пересказал некоторые детали последнего разговора Дюрама и его убийцы.

Прокурор поначалу всерьез рассматривал возможность использовать птицу в качестве свидетеля, но потом пришел к выводу, что суд вряд ли разрешит подобное.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь