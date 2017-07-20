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13:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Из гостиницы «Волгоград» эвакуировали гостей и персонал из-за пожара

Из гостиницы «Волгоград» эвакуировали гостей и персонал из-за пожара.

Сегодня утром 20 июля, в соседнем с гостиницей «Волгоград» здании, произошёл пожар. Согласно предварительной информации, внутри помещения, расположенного рядом с гостиницей, горела обшивка стены. Все гости и сотрудники отеля были незамедлительно эвакуированы.

«У нас мгновенно сработала пожарная сигнализация и звуковое оповещение, персонал оперативно эвакуировал гостей отеля. Небольшие последствия возгорания “наших соседей”, в частности, легкое задымление отдельных номеров, ликвидируются. Гостиница работает в штатном режиме», — сообщил ВДТВ генеральный директор гостиницы «Волгоград» Юрий Чехов.

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