Из гостиницы «Волгоград» эвакуировали гостей и персонал из-за пожара
Из гостиницы «Волгоград» эвакуировали гостей и персонал
Из гостиницы «Волгоград» эвакуировали гостей и персонал
Сегодня утром 20 июля, в соседнем с гостиницей «Волгоград» здании, произошёл пожар. Согласно предварительной информации, внутри помещения, расположенного рядом с гостиницей, горела обшивка стены. Все гости и сотрудники отеля были незамедлительно эвакуированы.
«У нас мгновенно сработала пожарная сигнализация и звуковое оповещение, персонал оперативно эвакуировал гостей отеля. Небольшие последствия возгорания “наших соседей”, в частности, легкое задымление отдельных номеров, ликвидируются. Гостиница работает в штатном режиме», — сообщил ВДТВ генеральный директор гостиницы «Волгоград» Юрий Чехов.