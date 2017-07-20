Рыбак в Малоритском районе вытащил спиннингом из озера обрез

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рыболов вытащил спиннингом из одного из водоемов Малоритского района мешок, в котором находился обрез охотничьего ружья, сообщил портал «Виртуальный Брест» со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Неожиданный улов попался 52-летнему мужчине накануне вечером в озере возле объездной дороги.

Как сообщает ресурс, обрез находился в полиэтиленовом мешке. Следственно-оперативная группа установила, что ружье одноствольное, 20-го калибра, на нем имеются значительные следы коррозии.

В отношении найденного оружия была назначена баллистическая экспертиза, чтобы определить, пригоден ли обрез для стрельбы, а также из какого ружья он был сделан.