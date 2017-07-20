Рыбак в Малоритском районе вытащил спиннингом из озера обрез
В отношении оружия назначили баллистическую экспертизу, чтобы установить, годен ли он для стрельбы.
В отношении оружия назначили баллистическую экспертизу, чтобы установить, годен ли он для стрельбы.
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рыболов вытащил спиннингом из одного из водоемов Малоритского района мешок, в котором находился обрез охотничьего ружья, сообщил портал «Виртуальный Брест» со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.
Неожиданный улов попался 52-летнему мужчине накануне вечером в озере возле объездной дороги.
Как сообщает ресурс, обрез находился в полиэтиленовом мешке.
В отношении найденного оружия была назначена баллистическая экспертиза, чтобы определить, пригоден ли обрез для стрельбы, а также из какого ружья он был сделан.
В настоящее время по факту обнаружения рыбаком огнестрельного оружия Малоритский РОВД проводит проверку.