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13:08 (мск), источник: Tengrinews

Стали известны новые подробности ДТП с перевернувшимся Lexus и автобусом

Пострадавшая в ДТП беременная жительница Астаны рассказала подробности аварии, в результате которой кроссовер Lexus перевернулся после столкновения с легковым автомобилем и врезался в автобус, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам Ксении Боровиковой, которая находилась за рулем Renault, она ехала со стороны улицы Сауран, когда на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Керей и Жанибек хандар произошла авария.

«Когда уже зеленый для нас загорелся, я начала пересекать перекресток. Передо мной ехали два автомобиля. Откуда ни возьмись, с правой стороны выскочил Lexus. Она ехала с выделенки и пыталась вывернуть, видимо, проехать два автомобиля, которые были передо мной. Влетела в меня. Снесла полкузова моего автомобиля, перевернулась, кажется, даже несколько раз. Ее полет остановил стоящий на красном свете светофора автобус», — рассказывает Ксения Боровикова.

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По ее словам, в Renault не сработала подушка безопасности, и девушка ударилась головой о руль. Когда пришла в себя, вышла из машины, пошла в сторону перевернутого внедорожника и, увидев двух девушек, застрявших в авто, вызвала карету скорой помощи и полицию.

«Это все где-то в 9.30 произошло. Полиция быстро среагировала. Приехало несколько патрулек, скорая. Пытались достать девушек — их двое было, ровесницы. Не получилось. Девушек освободили только после того, как удалось перевернуть Lexus. К этому времени меня осмотрели медики и подъехали мои родители», — сказала Ксения Боровикова.

Мать пострадавшей девушки подошла к патрульным машинам, где сидели виновницы ДТП, узнать, что произошло. Со слов матери, водитель Lexus набросилась на нее, случилась перепалка. Их разняли полицейские. Ксения Боровикова заявила, что совершившая ДТП была пьяна, говорила с трудом.

«В тот же день вечером мне позвонил отец девушки, сказал, что его дочь состоит на учете в психдиспансере. Денег не предлагал, ничего не просил, просто извинился за нее. Я так понимаю, в этой ситуации виноватых не будет. Парень, написавший заявление об угоне, сделал это через два часа после ДТП, он не является хозяином машины, просто указан в страховом полисе. Получается, парень не виноват, у девушки шизофрения», — добавила Боровикова.

По ее словам, она намерена добиться справедливости, но сейчас пока не может написать заявление, потому что обвиняемого должен установить суд. Сейчас она проходит лечение, врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головного мозга, сильный стресс и ложные схватки после аварии.

Напомним, авария произошла на левобережье Астаны 17 июля. Девушка 1994 года рождения, управляя внедорожником Lexus, проехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной марки Renault. От удара Lexus перевернулся и столкнулся со стоящим на перекрестке городским автобусом. Позже выяснилось, что внедорожник девушка угнала у своего знакомого в районе села Косшы после совместного распития алкоголя. Как подтвердили в полиции, нарушительница несколько раз проходила лечение в психдиспансере.

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Стали известны новые подробности ДТП с перевернувшимся Lexus и автобусом
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