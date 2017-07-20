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13:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ГИБДД выявила 96 нарушений среди водителей автобусов в Иркутской области

Четыре водителя задержаны за перевозку без лицензии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники ГИБДД в ходе операции «Нелегальный автобус» выявили 96 транспортных средств с нарушениями ПДД в Иркутской области с 29 июня. Кроме этого, задержано четыре водителя, осуществляющие перевозку пассажиров без лицензии, к таким нарушителям относятся: маршрут «Иркутск — Усть-Орда», «Мельничная Падь — Троллейбусное депо», «Иркутск — Листвянка»; «Иркутск — Большая речка». Кроме того, водитель автобуса «Иркутск — Большая речка» перевозил пассажиров без водительского удостоверения. Профилактическая операция продлится до 25 июля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Основные цели и задачи мероприятия — принятие превентивных профилактических мер к обеспечению безопасности при перевозке пассажиров автобусами, приведение деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства в данной сфере, а также обеспечение безопасности дорожного движения.

За данный период проведено пять целевых мероприятий, направленных на выявление фактов осуществления предпринимательской деятельности с нарушением требований. В ходе проведения мероприятий было осмотрено 187 пассажирских транспортных средств, и выявлено 96 нарушений ПДД, 35 из которых это управление автобусом с технической неисправностью, 11 — управление автобусом без путевого листа, 13 — нарушение требований о прохождении предрейсового технического осмотра автобуса, остальные нарушения касались неисполнения водителями ПДД, — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Иркутска призывает граждан-пассажиров к взаимному сотрудничеству. Если водитель грубо нарушает ПДД или, возможно, находится, по вашему мнению, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, полиция просит сообщать о таких фактах в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефону: 8 (3952) 21−76−00; 21−76−01 или 02.

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