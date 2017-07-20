Эпилептик на Ниссане врезался в Инфинити в Новосибирске

ДТП произошло на перекрёстке улиц Максима Горького и Советской. Водителю стало плохо, когда он поворачивал с Советской. «Потеряв управление, мужчина врезался в Infiniti FX50S. От сильного столкновения кроссовер снёс дорожный знак, выехал на тротуар и врезался в ограждение Первомайского сквера», — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».