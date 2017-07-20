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13:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми будут судить преподавателя военного вуза, избившего подростка

Мужчину обвиняют в том, что он нанёс школьнику серьёзные травмы, после чего выкинул мальчика в мусорный контейнер.

В Перми офицер избил подростка и выбросил его в мусорный контейнер. Дело преподавателя Пермского военного института войск национальной гвардии, который в феврале этого года жестоко избил подростка, передано в суд.

Инцидент произошёл в Перми, в подъезде дома на улице Писарева. Всё началось с конфликта супруги обвиняемого и компании подростков. Ребята шумели и распивали спиртные напитки. Женщина сделала им замечание, тогда один из ребят, 15-летний школьник, начал её оскорблять.

«Женщина пришла домой и рассказала о конфликте мужу. Офицер вышел из квартиры, догнал компанию и на улице и начал избивать подростка. После того, как тот потерял сознание, положил его в мусорный контейнер, расположенный неподалёку. Позже подростка отвезли в больницу. Оказалось, что он получил тяжёлые травмы: разрыв печени и поджелудочной железы», — рассказал руководитель военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Пермскому гарнизону Сергей Афанасьев.

Преподавателя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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