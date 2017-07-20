В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием четырех авто в Белогорском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). По информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). По информации
Об этом корреспондентам РИА Новости (Крым) рассказали в
«После столкновения автомобиль Opel Mokka выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который затем столкнулся с Ford Focus и Ford Oreon со стороны Симферополя в сторону Белогорска», — рассказали в
В результате аварии водитель и несовершеннолетний пассажир Opel Mokka получили телесные повреждения, а пассажирка погибла на месте ДТП. Водитель и два несовершеннолетних пассажира Ford Focus, а также водитель Ford Oreon получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения Белогорска и Симферополя.
По информации ГИБДД, на данный момент причины случившегося выясняются.