В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием четырех авто в Белогорском районе

Источник: РИА "Новости"

Об этом корреспондентам РИА Новости (Крым) рассказали в пресс-службе силовой структуры.

«После столкновения автомобиль Opel Mokka выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который затем столкнулся с Ford Focus и Ford Oreon со стороны Симферополя в сторону Белогорска», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии водитель и несовершеннолетний пассажир Opel Mokka получили телесные повреждения, а пассажирка погибла на месте ДТП. Водитель и два несовершеннолетних пассажира Ford Focus, а также водитель Ford Oreon получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения Белогорска и Симферополя.