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14:42 (мск), источник: РИА Крым

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием четырех авто в Белогорском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). По информации пресс-службы ГИБДД по Крыму, автомобиль Ford Oreon, двигаясь по автодороге Симферополь-Феодосия в сторону Белогорска по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Opel Mokka, который двигался со стороны Белогорска в сторону крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом корреспондентам РИА Новости (Крым) рассказали в пресс-службе силовой структуры.

«После столкновения автомобиль Opel Mokka выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который затем столкнулся с Ford Focus и Ford Oreon со стороны Симферополя в сторону Белогорска», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии водитель и несовершеннолетний пассажир Opel Mokka получили телесные повреждения, а пассажирка погибла на месте ДТП. Водитель и два несовершеннолетних пассажира Ford Focus, а также водитель Ford Oreon получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения Белогорска и Симферополя.

По информации ГИБДД, на данный момент причины случившегося выясняются.

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