В Омской области 20 человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками
По предварительным данным, у пострадавших легкие травмы.
По предварительным данным, у пострадавших легкие травмы.
ОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Двадцать человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Любинском районе Омской области, сообщили ТАСС в Минздраве региона.
Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
«Столкнулись три машины: автобус, большегруз и “Газель”, 20 пострадавших, степень тяжести в данный момент уточняется, на месте работают четыре бригады скорой помощи из Любинского района», — отметили в региональном в Минздраве.
«Мы не владеем пока в полной мере информацией, поскольку скорые туда еще едут. Но, по предварительным данным, у пострадавших легкие травмы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ДТП произошло приблизительно в 50 км от Омска, в районе кольцевого перекрестка с поворотом на поселок городского типа Красный яр. Обстоятельства ДТП собеседник агентства уточнить затруднился, отметив, что один из участников движения не пропустил или не заметил других.
В свою очередь глава
Следственные органы по факту ДТП проводят проверку, сообщили ТАСС в областном следственном управлении СК РФ. «На место выехали следователь и криминалисты, проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности”)», — уточнили в управлении. По данным ведомства, среди пострадавших 6 детей, погибших и получивших тяжелые травмы нет. -