В Омской области 20 человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками

ОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Двадцать человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Любинском районе Омской области, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

«Столкнулись три машины: автобус, большегруз и “Газель”, 20 пострадавших, степень тяжести в данный момент уточняется, на месте работают четыре бригады скорой помощи из Любинского района», — отметили в региональном в Минздраве.

Пострадавшие в ДТП получили, по предварительной информации, легкие травмы, их жизни ничего не угрожает, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района

«Мы не владеем пока в полной мере информацией, поскольку скорые туда еще едут. Но, по предварительным данным, у пострадавших легкие травмы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло приблизительно в 50 км от Омска, в районе кольцевого перекрестка с поворотом на поселок городского типа Красный яр. Обстоятельства ДТП собеседник агентства уточнить затруднился, отметив, что один из участников движения не пропустил или не заметил других.

В свою очередь глава пресс-службы омского УМВД Алексей Командыков сообщил ТАСС о двух госпитализированных. «Столкновение маршрутного пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Омск — Тара, с грузовой “Газелью” и большегрузным автомобилем произошло в 49 км от Омска. В результате столкновения госпитализированы два человека, состояние других пассажиров в настоящий момент оценивают медики. Всего в автобусе находилось около 30 человек», — уточнил Командыков.