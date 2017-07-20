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13:44 (мск), источник: ТАСС

В Омской области 20 человек пострадали при столкновении автобуса с двумя грузовиками

По предварительным данным, у пострадавших легкие травмы.

ОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Двадцать человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Любинском районе Омской области, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

«Столкнулись три машины: автобус, большегруз и “Газель”, 20 пострадавших, степень тяжести в данный момент уточняется, на месте работают четыре бригады скорой помощи из Любинского района», — отметили в региональном в Минздраве.

Пострадавшие в ДТП получили, по предварительной информации, легкие травмы, их жизни ничего не угрожает, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района

«Мы не владеем пока в полной мере информацией, поскольку скорые туда еще едут. Но, по предварительным данным, у пострадавших легкие травмы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло приблизительно в 50 км от Омска, в районе кольцевого перекрестка с поворотом на поселок городского типа Красный яр. Обстоятельства ДТП собеседник агентства уточнить затруднился, отметив, что один из участников движения не пропустил или не заметил других.

В свою очередь глава пресс-службы омского УМВД Алексей Командыков сообщил ТАСС о двух госпитализированных. «Столкновение маршрутного пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Омск — Тара, с грузовой “Газелью” и большегрузным автомобилем произошло в 49 км от Омска. В результате столкновения госпитализированы два человека, состояние других пассажиров в настоящий момент оценивают медики. Всего в автобусе находилось около 30 человек», — уточнил Командыков.

Следственные органы по факту ДТП проводят проверку, сообщили ТАСС в областном следственном управлении СК РФ. «На место выехали следователь и криминалисты, проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности”)», — уточнили в управлении. По данным ведомства, среди пострадавших 6 детей, погибших и получивших тяжелые травмы нет. -

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