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13:53 (мск), источник: VN.ru

Фура въехала в «вовремя не поехавшие» машины

Водитель фуры с алтайскими номерами собрал «паровозик» из трех автомобилей на светофоре, объяснив, что те вовремя не поехали на разрешающий сигнал.

ДП произошло на улице Ипподромской недалеко от торгово-развлекательного центра «Аура». Участние в нем приняли Toyota 4Runner, ВАЗ-2110 и фура с алтайскими номерами MAN, сообщает «Инцидент Новосибирск». Пострадавших нет.

Водитель фуры вину не признал, утверждая, что виновником является водитель внедорожника, который якобы отвлекся на телефон и вовремя не поехал. По словам двух других участников ДТП, они оба стояли на красный сигнал светофора.

Пользователей соцсетей привело в восторг объяснение алтайца. «Вовремя не поехал? Железобетонный аргумент, в духе алтайцев. И все вокруг неправы, кроме них», — написал подписчик паблика Александр Русаков. «У нас появилось в ПДД новое предписание — вовремя поехать?», — поддержал его Дмитрий Ярков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большегрузные автомобили нередко создают в мегаполисе проблемы для других участников дорожного движения. В середине июня огромная фура Scania при развороте зацепила две машины и напрочь перекрыла Красный проспект в районе станции метро «Гагаринская».

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