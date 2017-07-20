Фура въехала в «вовремя не поехавшие» машины
Водитель фуры с алтайскими номерами собрал «паровозик» из трех автомобилей на светофоре, объяснив, что те вовремя не поехали на разрешающий сигнал.
Водитель фуры с алтайскими номерами собрал «паровозик» из трех автомобилей на светофоре, объяснив, что те вовремя не поехали на разрешающий сигнал.
ДП произошло на улице Ипподромской недалеко от
Водитель фуры вину не признал, утверждая, что виновником является водитель внедорожника, который якобы отвлекся на телефон и вовремя не поехал. По словам двух других участников ДТП, они оба стояли на красный сигнал светофора.
Пользователей соцсетей привело в восторг объяснение алтайца. «Вовремя не поехал? Железобетонный аргумент, в духе алтайцев. И все вокруг неправы, кроме них», — написал подписчик паблика Александр Русаков. «У нас появилось в ПДД новое предписание — вовремя поехать?», — поддержал его Дмитрий Ярков.
Большегрузные автомобили нередко создают в мегаполисе проблемы для других участников дорожного движения. В середине июня огромная фура Scania при развороте зацепила две машины и напрочь перекрыла Красный проспект в районе станции метро «Гагаринская».