Фура въехала в «вовремя не поехавшие» машины

ДП произошло на улице Ипподромской недалеко от торгово-развлекательного центра «Аура». Участние в нем приняли Toyota 4Runner, ВАЗ-2110 и фура с алтайскими номерами MAN, сообщает «Инцидент Новосибирск». Пострадавших нет.

Водитель фуры вину не признал, утверждая, что виновником является водитель внедорожника, который якобы отвлекся на телефон и вовремя не поехал. По словам двух других участников ДТП, они оба стояли на красный сигнал светофора.

Пользователей соцсетей привело в восторг объяснение алтайца. «Вовремя не поехал? Железобетонный аргумент, в духе алтайцев. И все вокруг неправы, кроме них», — написал подписчик паблика Александр Русаков. «У нас появилось в ПДД новое предписание — вовремя поехать?», — поддержал его Дмитрий Ярков.

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