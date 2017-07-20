Застройщик объекта в Уфе, где погиб врач-травматолог, заплатит семье компенсацию

В фирме нас уверили, что они всячески идут на контакт с семьей Никифоровых. Ранее стало известно, что жена погибшего намерена через суд добиваться от владельцев объекта возмещения. «Семье погибшего будет выплачена компенсация. Мы общаемся с женой Вячеслава Никифорова, озвучили свое предложение. Какое решение они примут — уже их выбор», — заявила директор «СтроительГрупп» Ильсеяр Ларионова.

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Однако фирма отказалась как-либо комментировать непосредственно сам инцидент, ссылаясь на тайну следствия: «Пока идет следствие, мы не можем озвучивать свою точку зрения на то, что произошло на объекте, забегать вперед расследования — недопустимо. К тому же следственными органами нам запрещено озвучивать какую-либо информацию о произошедшем», — объяснила директор.

Напомним, Вячеслав с женой приехали посмотреть на строительство дома, где они приобрели квартиру. Пока жена говорила по телефону, ее муж дотронулся до металлического забора, которым огорожена стройка. Когда жена подошла к нему, он был уже мертв — убит разрядом электричества. Врач скончался мгновенно. По предварительной версии, перетерлась изоляция кабеля, проходившего через забор, и он оказался под напряжением. Между тем в непосредственной близости от смертоносного забора находится несколько остановочных пунктов, магазины, множество жилых домов. Вдоль гофрированной металлической стены ходят сотни человек, в том числе дети — рядом находится лицей № 68.