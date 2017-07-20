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13:54 (мск), источник: Tengrinews

Мужчина ранил работников прокуратуры и РОВД и застрелил себя в Акмолинской области

Мужчина ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, а позже застрелил себя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

Источник: Tengrinews

«20 июля этого года в 14.35 часов, неизвестный, находясь в авто марки Volkswagen Passat, возле административного здания прокуратуры Целиноградского района, произвел выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, оказавшегося на месте происшествия в связи со служебной необходимостью», — сообщили в полиции.

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«В 14.45 часов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была найдена автомашина, здесь же было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелом в область сердца», — отмечается в сообщении полиции.

В ДВД отметили, что установлено, что 61- летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, по факту хищения денежных средств, расследуемому антикоррупционной службой.

«Оружие изъято и направлено на экспертизу. Ведется следствие. Состояние пострадавших стабильное, оказана своевременная медицинская помощь», — заявили в ДВД области.

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