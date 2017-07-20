Мужчина ранил работников прокуратуры и РОВД и застрелил себя в Акмолинской области

Источник: Tengrinews

«20 июля этого года в 14.35 часов, неизвестный, находясь в авто марки Volkswagen Passat, возле административного здания прокуратуры Целиноградского района, произвел выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, оказавшегося на месте происшествия в связи со служебной необходимостью», — сообщили в полиции.

«В 14.45 часов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была найдена автомашина, здесь же было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелом в область сердца», — отмечается в сообщении полиции.

В ДВД отметили, что установлено, что 61- летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, по факту хищения денежных средств, расследуемому антикоррупционной службой.