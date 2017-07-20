В Перми полицейский автомобиль сбил велосипедиста

Полицейская машина сбила велосипедиста в краевом центре. ДТП произошло 19 июля в 22.20. Сотрудник отдела полиции Мотовилихинского района ехал по улице Уральская на служебном автомобиле «Газель». На перекрёстке водитель автомобиля сбил велосипедиста.

«В тёмное время суток молодой человек двигался по дороге без светоотражающих элементов на одежде и велосипеде», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.