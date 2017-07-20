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14:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми полицейский автомобиль сбил велосипедиста

Молодой человек ехал в тёмное время суток без светоотражающих элементов на одежде и велосипеде.

Полицейская машина сбила велосипедиста в краевом центре. ДТП произошло 19 июля в 22.20. Сотрудник отдела полиции Мотовилихинского района ехал по улице Уральская на служебном автомобиле «Газель». На перекрёстке водитель автомобиля сбил велосипедиста.

«В тёмное время суток молодой человек двигался по дороге без светоотражающих элементов на одежде и велосипеде», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летнего мужчину с различными травмами отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Если выяснится, что виновником аварии стал сотрудник полиции, то он понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, пояснили в пресс-службе ведомства.

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