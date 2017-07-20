В Уфе 37-летняя женщина ушла на работу и пропала без вести
До магазина, в котором она трудится, Людмила не дошла 500 метров.
До магазина, в котором она трудится, Людмила не дошла 500 метров.
В башкирской столице разыскивают 37-летнюю Людмилу Карпову. Утром 18 июля женщина ушла на работу, а вечером домой не вернулась. Более того, ее близкие выяснили, что Людмила даже до магазина, в котором трудится, тем утром не дошла. Сейчас ее разыскивает дочь и полиция.
— До работы ей идти всего метров 500 по бульвару Ибрагимова. Куда мама пропала — я не представляю, — говорит Анастасия Карпова, дочь пропавшей уфимки. — Телефон ее был включен до сегодняшней ночи, но на звонки мама не отвечала. А сейчас номер недоступен.
По словам девушки, такое в их семье произошло впервые. Если вам
Приметы: на вид 35−40 лет, рост 158 см, худощавая, волосы черные до плеч, на подбородке — родинка. Была одета: Синие джинсы, футболка спереди синяя, сзади белая, черные мокасины, черная женская сумка.