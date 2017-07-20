В Уфе 37-летняя женщина ушла на работу и пропала без вести

Источник: Комсомольская правда

В башкирской столице разыскивают 37-летнюю Людмилу Карпову. Утром 18 июля женщина ушла на работу, а вечером домой не вернулась. Более того, ее близкие выяснили, что Людмила даже до магазина, в котором трудится, тем утром не дошла. Сейчас ее разыскивает дочь и полиция.

— До работы ей идти всего метров 500 по бульвару Ибрагимова. Куда мама пропала — я не представляю, — говорит Анастасия Карпова, дочь пропавшей уфимки. — Телефон ее был включен до сегодняшней ночи, но на звонки мама не отвечала. А сейчас номер недоступен.

По словам девушки, такое в их семье произошло впервые. Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения женщины или о ее местонахождении, сообщите по телефону 89874961995 (дочь Анастасия), либо в полицию.