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15:21 (мск), источник: Фонтанка

Больше тысячи колпинцев остались без горячей воды

Жители двух многоэтажек в Колпинском районе Петербурга 20 июля вынуждены обходиться только холодной водой.

Теплоэнергетики обещают, что терпеть придётся только до вечера.

«Без горячего водоснабжения остались тысячи жителей в Колпино», — пожаловались «Фонтанке» читатели. В ГУП «ТЭК», в ведении которого находятся районные теплосети, в подсчётах оказались скромнее.

По данным предприятия, горячая вода отсутствует только в двух, но зато двенадцатиэтажных зданиях по улице Ижорского Батальона.

Причиной стала утренняя авария на внутриквартальном трубопроводе. Дефектной оказалась 108-мм труба у дома № 7. В зону отключения также попал дом № 9.

Аварийная бригада занимается ремонтом, по нормативам на него отводится около 8 часов. К пяти часам вечера проблем с горячей водой уже не будет, уточняют теплоэнергетики.

Комментарии
1
Ирина Кондрачкова
А что, Пушкин не считается?
Второй день в бане моемся...
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