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14:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Союз журналистов требует расследовать нападение на дом Латыниной

Ранее неизвестные облили автомобиль и дом журналистки жидкостью с неприятным резким запахом.

Члены Союза журналистов России (СЖР) уверены, что на дом журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной напали в связи с ее профессиональной деятельностью.

Заявление с призывом к правоохранителям расследовать данный инцидент опубликовано на сайте СЖР.

Мы уверены, что случившееся сегодня связано с работой и взглядами, отстаиваемыми журналисткой. Наше мнение неизменно: вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни журналиста недопустима. Надеемся, что следственные органы в кратчайшие сроки найдут виновного и заставят его понести наказание.
Союз журналистов России

Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники облили автомобиль и дом Латыниной в Переделкино жидкостью с неприятным резким запахом, вызывающим рвоту и удушье. Из-за этого пострадали восемь человек, в их числе двое детей.

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Сотрудники полиции установили, что жидкость не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Сама Латунина ранее сообщала, что не собирается подавать заявление в полицию по факту случившегося.

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