Союз журналистов требует расследовать нападение на дом Латыниной
Ранее неизвестные облили автомобиль и дом журналистки жидкостью с неприятным резким запахом.
Ранее неизвестные облили автомобиль и дом журналистки жидкостью с неприятным резким запахом.
Члены Союза журналистов России (СЖР) уверены, что на дом журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной напали в связи с ее профессиональной деятельностью.
Заявление с призывом к правоохранителям расследовать данный инцидент опубликовано на сайте СЖР.
Мы уверены, что случившееся сегодня связано с работой и взглядами, отстаиваемыми журналисткой. Наше мнение неизменно: вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни журналиста недопустима. Надеемся, что следственные органы в кратчайшие сроки найдут виновного и заставят его понести наказание.
Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники облили автомобиль и дом Латыниной в Переделкино жидкостью с неприятным резким запахом, вызывающим рвоту и удушье.
Сотрудники полиции установили, что жидкость не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Сама Латунина ранее сообщала, что не собирается подавать заявление в полицию по факту случившегося.