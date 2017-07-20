Союз журналистов требует расследовать нападение на дом Латыниной

Мы уверены, что случившееся сегодня связано с работой и взглядами, отстаиваемыми журналисткой. Наше мнение неизменно: вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни журналиста недопустима. Надеемся, что следственные органы в кратчайшие сроки найдут виновного и заставят его понести наказание.

Союз журналистов России