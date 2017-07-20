Французская певица Барбара Велденс умерла во время концерта в церкви

Отмечается, что точная причина смерти на данный момент не установлена. По предварительной версии, артистку ударило током, в результате чего произошла остановка сердца. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Как сообщается на сайте певицы, в феврале она выпустила свой дебютный студийный альбом Le grand H de l’homme. В прошлом году Барбара Вельденс победила в конкурсе молодых талантов на фестивале Жака Бреля, а также получила награду «открытие эстрады» академии Шарля Кроса.