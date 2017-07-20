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14:35 (мск), источник: Sputnik.md

Троллейбус в центре Кишинева наехал на пешехода

Пока возле стен парламента проходили протесты, на соседней улице, куда перенаправили весь поток транспорта, троллейбус сбил пешехода.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В самом центре Кишинева в четверг троллейбус сбил пешехода.

Инцидент произошел около полудня на столичной улице Букурешть между улицами Пушкина и Бодони.

Как сообщили очевидцы произошедшего, пешеход пытался перейти улицу в неположенном месте, когда был сбит общественным транспортом. Мужчина получил множественные травмы.

Движение по улице Букурешть в четверг днем было оживленным, так как туда перенаправили транспорт в связи с тем, что бульвар Штефана чел Маре частично был заблокирован протестующими, собравшимися возле здания парламента.

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