Троллейбус в центре Кишинева наехал на пешехода

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В самом центре Кишинева в четверг троллейбус сбил пешехода.

Инцидент произошел около полудня на столичной улице Букурешть между улицами Пушкина и Бодони.

Как сообщили очевидцы произошедшего, пешеход пытался перейти улицу в неположенном месте, когда был сбит общественным транспортом. Мужчина получил множественные травмы.