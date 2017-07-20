Троллейбус в центре Кишинева наехал на пешехода
Пока возле стен парламента проходили протесты, на соседней улице, куда перенаправили весь поток транспорта, троллейбус сбил пешехода.
Пока возле стен парламента проходили протесты, на соседней улице, куда перенаправили весь поток транспорта, троллейбус сбил пешехода.
КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В самом центре Кишинева в четверг троллейбус сбил пешехода.
Инцидент произошел около полудня на столичной улице Букурешть между улицами Пушкина и Бодони.
Как сообщили очевидцы произошедшего, пешеход пытался перейти улицу в неположенном месте, когда был сбит общественным транспортом. Мужчина получил множественные травмы.
Движение по улице Букурешть в четверг днем было оживленным, так как туда перенаправили транспорт в связи с тем, что бульвар Штефана чел Маре частично был заблокирован протестующими, собравшимися возле здания парламента.