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14:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге около УрГУПСа нашли человеческий череп

На место выехали следователи.

Вечером 19 июля 2017 года в Екатеринбурге около УрГУПСа на берегу Городского пруда прохожие обнаружили человеческий череп.

Как сообщил «Уралинформбюро» старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга, к месту, где была сделана находка, выехали сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району.

«Они осмотрят место происшествия. Пока говорить о том, что было совершено какое-то преступление, рано», — пояснил Шульга.

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