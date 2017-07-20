В Екатеринбурге около УрГУПСа нашли человеческий череп

Вечером 19 июля 2017 года в Екатеринбурге около УрГУПСа на берегу Городского пруда прохожие обнаружили человеческий череп.

Как сообщил «Уралинформбюро» старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга, к месту, где была сделана находка, выехали сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району.