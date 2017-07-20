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15:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Татарский суд временно запретил эксплуатацию пассажирского судна

Пассажиров перевозили на прицепном палубном понтоне, не имея лицензии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Нижнекамский городской суд Татарии запретил эксплуатацию судна «Ярославец Т-101Б», принадлежащего физическому лицу, пока он не оформит лицензию на перевозку пассажиров по внутренним водным путям. Кроме того, по решению суда владельцу необходимо зарегистрировать судно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

54-летний житель Нижнекамска перевозил пассажиров на прицепном самодельном понтоне. Данный факт был выявлен 25 мая 2017 года. Гражданин перевозил 36 пассажиров, включая 19 детей, по акватории Куйбышевского водохранилища в районе острова «Хороший» Елабужского района Татарии. За услугу перевозчик взял 12 тыс. рублей.

В отношении гражданина Уфимским следственным отделом на транспорте Приволжского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело поч. 1 ст 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках предварительного следствия по делу было установлено, что судно действующих документов Российского речного регистра не имеет. Это является нарушением действующего законодательства и может создавать угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственный факт нарушений со стороны водных перевозчиков в этом сезоне. Пассажирский теплоход «Москва-130», следовавший 21 мая в Казань, в нарушение правил безопасности перевозок был перегружен в 1,5 раза. В тот день на Куйбышевском водохранилище порывы ветра достигали 14−17 метров в секунду, что могло привести перегруженное судно к трагедии.

Теплоход судоходной компании АО «Татфлот» вышел из Ташевки с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — это дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек.

В месте прибытия во второй половине дня в правоохранительные органы обратились пассажиры судна, которые и пожаловались на вероятный перегруз.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел. 56-летний сменный капитан судна проходит подозреваемым по пункту «а» части 4 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 24 мая Московский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следственных органов и определил его под домашний арест.

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