Татарский суд временно запретил эксплуатацию пассажирского судна

Нижнекамский городской суд Татарии запретил эксплуатацию судна «Ярославец Т-101Б», принадлежащего физическому лицу, пока он не оформит лицензию на перевозку пассажиров по внутренним водным путям. Кроме того, по решению суда владельцу необходимо зарегистрировать судно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

54-летний житель Нижнекамска перевозил пассажиров на прицепном самодельном понтоне. Данный факт был выявлен 25 мая 2017 года. Гражданин перевозил 36 пассажиров, включая 19 детей, по акватории Куйбышевского водохранилища в районе острова «Хороший» Елабужского района Татарии. За услугу перевозчик взял 12 тыс. рублей.

В отношении гражданина Уфимским следственным отделом на транспорте Приволжского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело поч. 1 ст 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках предварительного следствия по делу было установлено, что судно действующих документов Российского речного регистра не имеет. Это является нарушением действующего законодательства и может создавать угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственный факт нарушений со стороны водных перевозчиков в этом сезоне. Пассажирский теплоход «Москва-130», следовавший 21 мая в Казань, в нарушение правил безопасности перевозок был перегружен в 1,5 раза. В тот день на Куйбышевском водохранилище порывы ветра достигали 14−17 метров в секунду, что могло привести перегруженное судно к трагедии.

Теплоход судоходной компании АО «Татфлот» вышел из Ташевки с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — это дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек.

В месте прибытия во второй половине дня в правоохранительные органы обратились пассажиры судна, которые и пожаловались на вероятный перегруз.