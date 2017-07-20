Более 20,5 тонн рыбы задержано Россельхознадзором в Нижнем Новгороде из-за нарушений температурных условий транспортировки
По результатам исследований будет принято решение о дальнейшем использовании рыбы.
По результатам исследований будет принято решение о дальнейшем использовании рыбы.
Более 20,5 тонн рыбы задержано Россельхознадзором в Нижнем Новгороде
Как сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, отдел ветнадзора выявил нарушения при проведении досмотра партии замороженной рыбы весом 20,504 т, которая прибыла 19 июля в Нижний Новгород с Дальнего Востока.
В частности, был нарушен температурный режим хранения и транспортировки продукции. При норме хранения и перевозки -18 градусов рыба перевозилась железнодорожным транспортом при температуре -16,4 градуса.
По итогам досмотра было принято решение о задержании продукции и постановке на ответственное хранение на склад грузополучателя. От задержанных партий отобраны пробы для исследования на критерии безопасности. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшем использовании рыбы.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил 150 кг гречневой крупы без документов в одном из бюджетных учреждений Нижегородской области. .