Более 20,5 тонн рыбы задержано Россельхознадзором в Нижнем Новгороде из-за нарушений температурных условий транспортировки.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, отдел ветнадзора выявил нарушения при проведении досмотра партии замороженной рыбы весом 20,504 т, которая прибыла 19 июля в Нижний Новгород с Дальнего Востока.

В частности, был нарушен температурный режим хранения и транспортировки продукции. При норме хранения и перевозки -18 градусов рыба перевозилась железнодорожным транспортом при температуре -16,4 градуса.

По итогам досмотра было принято решение о задержании продукции и постановке на ответственное хранение на склад грузополучателя. От задержанных партий отобраны пробы для исследования на критерии безопасности. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшем использовании рыбы.