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15:40 (мск), источник: Tengrinews

В Генпрокуратуре прокомментировали нападение в Акмолинской области

Генеральная прокуратура распространила пресс-релиз по поводу нападения на сотрудников прокуратуры и РОВД в Целиноградском районе Акмолинской области, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сегодня около 14 часов у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области подсудимый Ж. совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. В результате действий подсудимого Ж. огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района», — отметили в Генпрокуратуре РК.

Для оказания медицинской помощи раненые доставлены в городскую больницу № 2 города Астаны. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Целиноградского РОВД. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружена автомашина подсудимого Ж., в которой находился его труп.

По предварительной версии, им совершен суицид. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры Акмолинской области.

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