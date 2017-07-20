В Генпрокуратуре прокомментировали нападение в Акмолинской области
Генеральная прокуратура распространила
Генеральная прокуратура распространила
«Сегодня около 14 часов у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области подсудимый Ж. совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. В результате действий подсудимого Ж. огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района», — отметили в Генпрокуратуре РК.
Для оказания медицинской помощи раненые доставлены в городскую больницу № 2 города Астаны. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Целиноградского РОВД. В ходе проведения
По предварительной версии, им совершен суицид. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры Акмолинской области.