В Омске мошенники украли 115 тысяч у пенсионерок, пообещав вернуть вклады
Женщины надеялись вернуть деньги, которых
Женщины надеялись вернуть деньги, которых
Мошенники украли у двух пожилых омичек 115 тыс. рублей, пообещав вернуть сгоревшие вклады, сообщает
Неизвестные позвонили 66-летней и 69-летней жительницам Ленинского округа, представились сотрудниками банка и предложили получить компенсацию за
Преступники убедили пенсионерок пройти к ближайшим банкоматам и провести операции, в результате которых одна женщина потеряла 15 тыс. рублей, а вторая — почти 100 тыс. рублей.
Следователи отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Омская полиция напоминает, что нельзя верить словам незнакомцев о компенсациях и обмене денег и что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам номер карты и