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15:38 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске мошенники украли 115 тысяч у пенсионерок, пообещав вернуть вклады

Женщины надеялись вернуть деньги, которых когда-то лишились.

Мошенники украли у двух пожилых омичек 115 тыс. рублей, пообещав вернуть сгоревшие вклады, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Неизвестные позвонили 66-летней и 69-летней жительницам Ленинского округа, представились сотрудниками банка и предложили получить компенсацию за когда-то сгоревшие вклады.

Преступники убедили пенсионерок пройти к ближайшим банкоматам и провести операции, в результате которых одна женщина потеряла 15 тыс. рублей, а вторая — почти 100 тыс. рублей.

Следователи отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Омская полиция напоминает, что нельзя верить словам незнакомцев о компенсациях и обмене денег и что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам номер карты и смс-пароли.

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