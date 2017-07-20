В Уфе девушка на «Форде» сбила пешехода и вылетела на тротуар
О состоянии пострадавших не сообщается.
О состоянии пострадавших не сообщается.
Утром 19 июля серьезное ДТП произошло в Демском районе столицы. На ул. Ухтомского, 16 легковой «Форд» сбил женщину, после чего вылетел на тротуар рядом с проезжей частью.
По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась молодая девушка. По чьей вине произошла авария, пока неизвестно. Тем временем в группе БашДТП, где появилось фото с места происшествия, начали обсуждать этот инцидент.
Местные отмечают, что улицу Ухтомского «пора бы сделать пешеходной», дескать, люди нередко любят выходить на проезжую часть, не глядя по сторонам и не обращая на знаки, а до зебры идти не совсем близко — оттого и ленятся.