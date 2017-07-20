В Уфе девушка на «Форде» сбила пешехода и вылетела на тротуар

Утром 19 июля серьезное ДТП произошло в Демском районе столицы. На ул. Ухтомского, 16 легковой «Форд» сбил женщину, после чего вылетел на тротуар рядом с проезжей частью.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась молодая девушка. По чьей вине произошла авария, пока неизвестно. Тем временем в группе БашДТП, где появилось фото с места происшествия, начали обсуждать этот инцидент.

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