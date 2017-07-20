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15:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мошенницы украли 400 тысяч рублей у нижегородской пенсионерки

Мошенницы украли 400 тысяч рублей у нижегородской пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 20 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Жительница Канавинского района сообщила в полицию о мошенничестве 19 июля. Полицейские установили, что на улице к 87-летней женщине подошли неизвестные, представившиеся сотрудниками райсобеса, и сказали, что ей положен социальный пакет, для получения которого необходимо только заполнить бумаги. Пенсионерка согласилась, пригласила мошенниц домой, где они попросили пенсионерку показать им имеющиеся дома сбережения. Женщина передала им шкатулку с деньгами на сумму около 400 тысяч рублей и золотыми украшениями, после чего незнакомки отвлекли внимание пожилой нижегородки, похитили имущество и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).

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