Мошенницы украли 400 тысяч рублей у нижегородской пенсионерки

Жительница Канавинского района сообщила в полицию о мошенничестве 19 июля. Полицейские установили, что на улице к 87-летней женщине подошли неизвестные, представившиеся сотрудниками райсобеса, и сказали, что ей положен социальный пакет, для получения которого необходимо только заполнить бумаги. Пенсионерка согласилась, пригласила мошенниц домой, где они попросили пенсионерку показать им имеющиеся дома сбережения. Женщина передала им шкатулку с деньгами на сумму около 400 тысяч рублей и золотыми украшениями, после чего незнакомки отвлекли внимание пожилой нижегородки, похитили имущество и скрылись в неизвестном направлении.