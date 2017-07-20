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15:20 (мск), источник: Интерфакс

Хулиган сжег цветы у «Вечного огня» в Челябинской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту осквернения памятника погибшим воинам в Челябинской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что вечером 12 июля житель Верхнего Уфалея из хулиганских побуждений осквернил мемориал «Вечный огонь» в городском сквере Победы.

Подозреваемый сжег цветы, раскидал венки и уронил одну из мемориальных памятных плит. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Проводятся следственные действия.

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