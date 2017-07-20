Хулиган сжег цветы у «Вечного огня» в Челябинской области
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту осквернения памятника погибшим воинам в Челябинской области, сообщает
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту осквернения памятника погибшим воинам в Челябинской области, сообщает
Установлено, что вечером 12 июля житель Верхнего Уфалея из хулиганских побуждений осквернил мемориал «Вечный огонь» в городском сквере Победы.
Подозреваемый сжег цветы, раскидал венки и уронил одну из мемориальных памятных плит. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).
Проводятся следственные действия.