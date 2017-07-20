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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Перевозчик, которому принадлежал попавший вчера в ДТП в Перми автобус, работал без лицензии

Перевозчик, чей автобус вчера попал в ДТП, в результате которого пострадали 12 человек, работал нелегально, а маршрут № 160 был упразднен три месяца назад, Об этом «В курсе.ру» сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

По данным чиновников, перевозчик недобросовестно оказывал свои услуги и его лишили лицензии еще 24 апреля, о чем были проинформированы автодорожный надзор, ГИБДД и администрация Краснокамского района. ООО ТК «Автодан Плюс» (учредитель — Татьяна Мецгер) арендовало автобус, попавший в ДТП, у московского ООО «Чистая энергия», которым владеет офшорная компания с Каймановых островов «Клин энерджи фонд лимитед». Ей руководит известный предприниматель Евгений Ройтман.

При этом, по сведениям «В курсе.ру», фактическим владельцем ООО ТК «Автодан Плюс» является краснокамский перевозчик и совладелец ООО «Краснокамские автобусы» Анатолий Рыбин. Именно он вчера выезжал на место ДТП и давал комментарии СМИ.

Отметим, что до недавних пор ООО ТК «Автодан Плюс» находилось в процедуре банкротства, а в 2015 году привлекалось к административной ответственности по требованию прокуратуры за нарушение требований по наличию и ведению журнала учета дорожно-транспортных происшествий и нарушения правил дорожного движения, и отсутствие контроля за оформлением и ведением путевой документации. А в 2016 году предприятие выступало ответчиком в суде по иску арендатора краснокамского автовокзала ООО «АВ-Север»

Как сообщал «Ъ», авария произошла вчера на улице Якутской Дзержинского района Перми. Рейсовый пассажирский автобус № 160 НЕФАЗ следовал из Краснокамска в Пермь. Водитель автобуса при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. По состоянию на утро сегодняшнего дня, в стационарах Перми проходят лечение 8 человек, пострадавших во вчерашнем ДТП с пассажирским автобусом. Их возраст — от 23 лет до 61 года. Состояние двоих тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. Четверо человек находятся в Пермской краевой клинической больнице, четверо — в МСЧ № 11. СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку произошедшего.

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