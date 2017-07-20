Перевозчик, которому принадлежал попавший вчера в ДТП в Перми автобус, работал без лицензии

При этом, по сведениям «В курсе.ру», фактическим владельцем ООО ТК «Автодан Плюс» является краснокамский перевозчик и совладелец ООО «Краснокамские автобусы» Анатолий Рыбин. Именно он вчера выезжал на место ДТП и давал комментарии СМИ.



Отметим, что до недавних пор ООО ТК «Автодан Плюс» находилось в процедуре банкротства, а в 2015 году привлекалось к административной ответственности по требованию прокуратуры за нарушение требований по наличию и ведению журнала учета дорожно-транспортных происшествий и нарушения правил дорожного движения, и отсутствие контроля за оформлением и ведением путевой документации. А в 2016 году предприятие выступало ответчиком в суде по иску арендатора краснокамского автовокзала ООО «АВ-Север»



Как сообщал «Ъ», авария произошла вчера на улице Якутской Дзержинского района Перми. Рейсовый пассажирский автобус № 160 НЕФАЗ следовал из Краснокамска в Пермь. Водитель автобуса при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. По состоянию на утро сегодняшнего дня, в стационарах Перми проходят лечение 8 человек, пострадавших во вчерашнем ДТП с пассажирским автобусом. Их возраст — от 23 лет до 61 года. Состояние двоих тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. Четверо человек находятся в Пермской краевой клинической больнице, четверо — в МСЧ № 11. СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку произошедшего.