Ростовчанина задержали за сбыт двух килограммов наркотиков

Гражданина задержали во время проверочной закупки. Он пытался сбыть наркотическое средство «n-метилэфедроном» массой около четырех граммов. При личном досмотре у него изъяли синтетический наркотик массой более 19 г. Дома у подозреваемого нашли еще около двух кг синтетического наркотика. Мужчина пытался сбыть в Ростове-на-Дону через закладки.



Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств, подозреваемый находится под стражей.



Анастасия Соломатина, Ъ-Юг.