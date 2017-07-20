Ростовчанина задержали за сбыт двух килограммов наркотиков
Полицейские задержали ранее судимого за кражу 30-летнего ростовчанина за совершение сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщает
Полицейские задержали ранее судимого за кражу 30-летнего ростовчанина за совершение сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщает
Гражданина задержали во время проверочной закупки. Он пытался сбыть наркотическое средство «n-метилэфедроном» массой около четырех граммов. При личном досмотре у него изъяли синтетический наркотик массой более 19 г. Дома у подозреваемого нашли еще около двух кг синтетического наркотика. Мужчина пытался сбыть в
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств, подозреваемый находится под стражей.
Анастасия Соломатина,