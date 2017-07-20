СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины в Иркутской области
Без вести пропавший выехал на автомобиле КАМАЗ из Приангарья в Якутию.
Без вести пропавший выехал на автомобиле КАМАЗ из Приангарья в Якутию.
Киренский межрайонный отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство» по факту исчезновения 59-летнего Григория Дмитриева. 16 февраля 2017 года мужчина выехал на «КАМАЗе» с госномером О587АО 138 регион из
20 февраля автомобиль был обнаружен в 5-ти км от пикета «Гаженка» по направлению в село Непа Катангском района Иркутской области, автозимника
«На вид мужчине 60 лет, средний рост, полное телосложение, светлые глаза, овальное лицо, полное облысение, усы. В момент исчезновения был одет в серую вязанную шапку, черную
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