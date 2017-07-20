СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины в Иркутской области

Источник: irk.sledcom.ru

Киренский межрайонный отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство» по факту исчезновения 59-летнего Григория Дмитриева. 16 февраля 2017 года мужчина выехал на «КАМАЗе» с госномером О587АО 138 регион из Усть-Куты Приангарья в Ленск Республики Саха (Якутия). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

20 февраля автомобиль был обнаружен в 5-ти км от пикета «Гаженка» по направлению в село Непа Катангском района Иркутской области, автозимника Усть-Кут — Мирный. Перевозимый Григорием Димитриевым груз и документы на его имя были обнаружены в его автомобиле, однако сам мужчина в авто отсутствовал, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

«На вид мужчине 60 лет, средний рост, полное телосложение, светлые глаза, овальное лицо, полное облысение, усы. В момент исчезновения был одет в серую вязанную шапку, черную куртка-пуховик, темные брюки, черные ботинки», — отметили в ведомстве.