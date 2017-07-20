В Башкирии с начала лета из окон домов выпали 16 детей

Два из которых со смертельным исходом. Как уберечь ребенка от опасности, узнавала Инна Горина. Сотни детских жизней каждый год обрываются по такой нелепой причине, как падение из окон.

За ребенком не доглядели, понадеялись на москитную сетку. Последний случай в Уфе произошел во дворе вот этого дома № 5 по улице Тургенева. Шестилетний мальчик упал с первого этажа. Остался жив, но получил серьёзную травму позвоночника.

О несчастном случае здесь все ещё напоминает порванная москитная сетка. Ребенок сначала ухватился за нее рукой, а потом рухнул на асфальт вниз головой, рассказывает родная сестра упавшего мальчика. Шестилетний братишка выпал из окна, пока девочка разогревала на кухне еду. Сейчас ребенок вместе с мамой находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Насколько этот случай оказался счастливым, покажет время. Ведь зачастую травмы, полученные при падении, бесследно не проходят, уверяют врачи. Ещё один несчастный случай на этой неделе произошел в Уфе на Проспекте Октября. С четвертого этажа упал полуторогодовалый малыш.

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К счастью, и в этом случае ребенок тоже остался жив, получив лишь перелом ноги. Однако печальная статистика остается актуальной. В 2015 году в республике было 8 случаев падения детей из окон, пятеро — погибли. В 2016 году — 26 случаев. Из них 8 — со смертельным исходом.

За это лето уже произошло 16 случаев падения детей из окон. Погибли — двое. Если постоянный контроль за ребенком невозможен необходимо ограничить доступ к окну.

К примеру, поставить на подоконник горшки с цветами, чтобы ребенок не смог их сдвинуть. Производители пластиковых окон рекомендуют установить ручку с ключом. Этот детский замок не позволит открыть окно больше чем в положении форточки. Если это невозможно, можно просто открутить ручку.