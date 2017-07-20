Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Хрупкие льды Антарктиды
15:55 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии с начала лета из окон домов выпали 16 детей

Только за эту неделю в Уфе из окон домов выпали двое детей. А за лето в республике произошло уже 16 подобных случаев.

Два из которых со смертельным исходом. Как уберечь ребенка от опасности, узнавала Инна Горина. Сотни детских жизней каждый год обрываются по такой нелепой причине, как падение из окон.

За ребенком не доглядели, понадеялись на москитную сетку. Последний случай в Уфе произошел во дворе вот этого дома № 5 по улице Тургенева. Шестилетний мальчик упал с первого этажа. Остался жив, но получил серьёзную травму позвоночника.

О несчастном случае здесь все ещё напоминает порванная москитная сетка. Ребенок сначала ухватился за нее рукой, а потом рухнул на асфальт вниз головой, рассказывает родная сестра упавшего мальчика. Шестилетний братишка выпал из окна, пока девочка разогревала на кухне еду. Сейчас ребенок вместе с мамой находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Насколько этот случай оказался счастливым, покажет время. Ведь зачастую травмы, полученные при падении, бесследно не проходят, уверяют врачи. Ещё один несчастный случай на этой неделе произошел в Уфе на Проспекте Октября. С четвертого этажа упал полуторогодовалый малыш.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, и в этом случае ребенок тоже остался жив, получив лишь перелом ноги. Однако печальная статистика остается актуальной. В 2015 году в республике было 8 случаев падения детей из окон, пятеро — погибли. В 2016 году — 26 случаев. Из них 8 — со смертельным исходом.

За это лето уже произошло 16 случаев падения детей из окон. Погибли — двое. Если постоянный контроль за ребенком невозможен необходимо ограничить доступ к окну.

К примеру, поставить на подоконник горшки с цветами, чтобы ребенок не смог их сдвинуть. Производители пластиковых окон рекомендуют установить ручку с ключом. Этот детский замок не позволит открыть окно больше чем в положении форточки. Если это невозможно, можно просто открутить ручку.

В любом случае, лучше подстраховаться, советуют врачи. И усвоить раз и навсегда, москитная сетка — это всего лишь иллюзия безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Путин подарил Алексеевой гравюру с видом Евпатории (фото)
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь