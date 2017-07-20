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15:50 (мск), источник: Sputnik.by

Топ-менеджеры Беларусбанка отказались давать показания в суде

По делу о взятках в Беларусбанке проходит почти 50 свидетелей, материалы дела составляют более 10 томов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Обвиняемые по делу о взятках в Беларусбанке отказались давать показания в суде на данном этапе, в судебном следствии объявлен перерыв до 25 июля, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда Центрального района Минска.

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В качестве обвиняемых по данному делу проходят бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

Господарик и Цырто отказались давать показания на данном этапе судебного следствия, попросив допросить их после того, как будут допрошены в суде свидетели и исследованы письменные материалы дела. В этой связи судья объявила перерыв до 25 июля, поручив вызвать на этот день свидетелей.

Судья Татьяна Оковитая спросила гособвинителя, чем подтверждается вина обвиняемых. По словам прокурора Юрия Шерстнева — это показания самих обвиняемых, 46 свидетелей, протоколы осмотров места происшествия, протоколы обысков по месту работы и месту жительства обвиняемых, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности банка, расшифровка телефонных разговоров.

Материалы уголовного дела составляют более 10 томов.

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