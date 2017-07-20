Топ-менеджеры Беларусбанка отказались давать показания в суде
По делу о взятках в Беларусбанке проходит почти 50 свидетелей, материалы дела составляют более 10 томов.
По делу о взятках в Беларусбанке проходит почти 50 свидетелей, материалы дела составляют более 10 томов.
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Обвиняемые по делу о взятках в Беларусбанке отказались давать показания в суде на данном этапе, в судебном следствии объявлен перерыв до 25 июля, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда Центрального района Минска.
В качестве обвиняемых по данному делу проходят бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.
Господарик и Цырто отказались давать показания на данном этапе судебного следствия, попросив допросить их после того, как будут допрошены в суде свидетели и исследованы письменные материалы дела. В этой связи судья объявила перерыв до 25 июля, поручив вызвать на этот день свидетелей.
Судья Татьяна Оковитая спросила гособвинителя, чем подтверждается вина обвиняемых. По словам прокурора Юрия Шерстнева — это показания самих обвиняемых, 46 свидетелей, протоколы осмотров места происшествия, протоколы обысков по месту работы и месту жительства обвиняемых, акты проверок
Материалы уголовного дела составляют более 10 томов.