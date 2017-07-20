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15:58 (мск), источник: dostup1.ru

В тройном ДТП на федеральной трассе в Челябинской области два человека ранены, один погиб

Столкновение двух легковых и грузового автомобилей произошло сегодня у села Половинка.

В Увельском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства тройного ДТП, в котором один человек погиб и двое ранены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский» Петра Чупахина.

«Столкновение двух легковых и грузового автомобилей произошло сегодня, 20 июля, днем на 101 км автодороги Челябинск — Троицк, у села Половинка. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris при выезде с обочины на автодорогу не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил касательное столкновение с ВАЗ-2114, а затем — боковое с грузовым автомобилем Nissan. Две машины получили серьезные технические повреждения», — рассказал майор полиции.

В результате аварии жители республики Казахстан — 43-летний пассажир и 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris — получили травмы различной степени и были госпитализированы в больницу Троицка, еще один пассажир, мужчина 1967 года рождения, находившийся на заднем сиденье иномарки, погиб на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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