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17:31 (мск), источник: Volga News

Сотрудника тольяттинского СИЗО осудили за взяточничество

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего сотрудника СИЗО-4 Т., которого обвиняли в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, сотрудник СИЗО в апреле 2017 г. неоднократно получал от арестованного через посредника деньги (всего 21 тыс. руб.) за перенос на территорию изолятора запрещенных предметов — SIM-карты, флеш-накопителя и смарт-часов с функцией телефонной связи.

Подсудимый полностью признал вину.

Суд назначил Т. полтора года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 35 тыс. руб., а также на год лишил его права занимать должности в государственных органах. Приговор в законную силу не вступил.

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