Сотрудника тольяттинского СИЗО осудили за взяточничество

Как было установлено, сотрудник СИЗО в апреле 2017 г. неоднократно получал от арестованного через посредника деньги (всего 21 тыс. руб.) за перенос на территорию изолятора запрещенных предметов — SIM-карты, флеш-накопителя и смарт-часов с функцией телефонной связи.

Суд назначил Т. полтора года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 35 тыс. руб., а также на год лишил его права занимать должности в государственных органах. Приговор в законную силу не вступил.