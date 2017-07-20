В Могилеве новоявленная жена за год потратила сбережения 94-летнего мужа

Брак просуществовал около года. За этот срок женщина успела в личных целях использовать все накопления пенсионера — $26 тыс. и вклад в белорусских рублях. Также исчезли награды и многие вещи немолодого супруга. А в его доме успел поселиться безработный сын новой хозяйки, собственной квартиры у нее нет.