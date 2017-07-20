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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве новоявленная жена за год потратила сбережения 94-летнего мужа

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 56-летняя женщина вышла замуж за 94-летнего пенсионера и потратила все его сбережения. Такая информация размещена на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня», сообщает БЕЛТА.

Брак просуществовал около года. За этот срок женщина успела в личных целях использовать все накопления пенсионера — $26 тыс. и вклад в белорусских рублях. Также исчезли награды и многие вещи немолодого супруга. А в его доме успел поселиться безработный сын новой хозяйки, собственной квартиры у нее нет.

Детям пенсионера неожиданная любовь отца показалась подозрительной. Они настояли на экспертизе, которая должна была прояснить: насколько пожилой человек отдавал себе отчет, когда заключал брак. Как проинформировала старший помощник прокурора Могилева Елена Дубровская, специалисты установили, что на момент бракосочетания мужчина был недееспособным. Потому брачный союз признан недействительным.

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