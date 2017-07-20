Девушка, устроившая смертельное ДТП в парке Актобе, получила права в марте

Источник: Tengrinews

Как отметили в полиции, расследованием установлено, что за рулем автомобиля SUZUKI Xi7 2002 года выпуска в момент ДТП находилась 19-летняя жительница Актобе, получившая водительское удостоверение в марте.

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«Указанный водитель, управляя автомобилем, двигаясь по проспекту Абилкайыр хана со стороны улицы Маншук Маметовой в направлении улицы Газизы Жубановой, нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, выехав на тротуар, допустила наезд на двух пешеходов — парня и девушку, в результате чего последняя скончалась на месте, а парень с различными травмами госпитализирован в больницу, откуда на сегодняшний день выписан для дальнейшего лечения по месту жительства», — отметили в ДВД.

Ввиду получения водителем телесных повреждений, требующих неотложную медицинскую помощь, она доставлена прибывшими медиками в больницу, где была госпитализирована. По делу назначены и проводятся экспертизы для выяснения технического состояния транспортного средства и скорости его движения. В ходе расследования очевидцев и видеозаписей, подтверждающих гонку автомобилей на автодороге, не установлено. Расследование продолжается.