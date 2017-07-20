Девушка, устроившая смертельное ДТП в парке Актобе, получила права в марте
19-летняя жительница Актобе, устроившая смертельную аварию в парке, получила водительское удостоверение в марте 2017 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
19-летняя жительница Актобе, устроившая смертельную аварию в парке, получила водительское удостоверение в марте 2017 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как отметили в полиции, расследованием установлено, что за рулем автомобиля SUZUKI Xi7 2002 года выпуска в момент ДТП находилась 19-летняя жительница Актобе, получившая водительское удостоверение в марте.
«Указанный водитель, управляя автомобилем, двигаясь по проспекту Абилкайыр хана со стороны улицы Маншук Маметовой в направлении улицы Газизы Жубановой, нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, выехав на тротуар, допустила наезд на двух пешеходов — парня и девушку, в результате чего последняя скончалась на месте, а парень с различными травмами госпитализирован в больницу, откуда на сегодняшний день выписан для дальнейшего лечения по месту жительства», — отметили в ДВД.
Ввиду получения водителем телесных повреждений, требующих неотложную медицинскую помощь, она доставлена прибывшими медиками в больницу, где была госпитализирована. По делу назначены и проводятся экспертизы для выяснения технического состояния транспортного средства и скорости его движения. В ходе расследования очевидцев и видеозаписей, подтверждающих гонку автомобилей на автодороге, не установлено. Расследование продолжается.
Напомним, ДТП произошло 7 июля в 21.20 по местному времени в парке имени Первого Президента в центре Актобе. Со слов очевидцев, автомобиль вылетел на бордюр, пробил забор и сбил двух людей — девушку и парня. Парня позже забрала скорая, он был в тяжелом состоянии, у него переломы ноги и руки. Девушку при ударе откинуло метров на десять, она погибла, ударившись головой. Сестра погибшей в ДТП пообещала, что добьется наказания виновных в трагедии. Несмотря на то, что громкая авария произошла 7 июля, санкция в отношении возможной виновницы не избрана