Сбежавшую из села 14-летнюю девочку нашли у ночного клуба в Алматы

Источник: Kazinform

Самостоятельный поиск, организованный ее родными, не дал желаемых результатов, после чего 15 июля родители подростка обратились за помощью в Карасайское РУВД.

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«Установлено, что несовершеннолетняя все это время скрывалась на одной из съемных квартир в Талгарском районе, периодически выезжая в Алматы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Карасайской районной полиции обнаружили ее у одного из алматинских ночных клубов. Сейчас девочка живой и невредимой уже передана родителям», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полицейские выяснили, что подросток уже неоднократно сбегает из дома после очередной ссоры с родителями. В этот раз она оставила родным записку о том, что больше не вернется домой.