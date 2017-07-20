Сбежавшую из села 14-летнюю девочку нашли у ночного клуба в Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматинской области разыскала сбежавшую из дома 14-летнюю девочку, сообщила
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматинской области разыскала сбежавшую из дома 14-летнюю девочку, сообщила
Самостоятельный поиск, организованный ее родными, не дал желаемых результатов, после чего 15 июля родители подростка обратились за помощью в Карасайское РУВД.
«Установлено, что несовершеннолетняя все это время скрывалась на одной из съемных квартир в Талгарском районе, периодически выезжая в Алматы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Карасайской районной полиции обнаружили ее у одного из алматинских ночных клубов. Сейчас девочка живой и невредимой уже передана родителям», — сообщили в
Полицейские выяснили, что подросток уже неоднократно сбегает из дома после очередной ссоры с родителями. В этот раз она оставила родным записку о том, что больше не вернется домой.
«С родителями беглянки проведена профилактическая беседа о надлежащем воспитании, как и с самой девушкой о надлежащем поведении», — отметили в полиции.