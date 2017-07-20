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16:35 (мск), источник: Kazinform

Сбежавшую из села 14-летнюю девочку нашли у ночного клуба в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Полиция Алматинской области разыскала сбежавшую из дома 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ДВД области. Девочка является учащейся 8-го класса одной из школ Карасайского района, сбежала она 12 июля от родителей, проживающих в поселке Иргели.

Источник: Kazinform

Самостоятельный поиск, организованный ее родными, не дал желаемых результатов, после чего 15 июля родители подростка обратились за помощью в Карасайское РУВД.

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«Установлено, что несовершеннолетняя все это время скрывалась на одной из съемных квартир в Талгарском районе, периодически выезжая в Алматы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Карасайской районной полиции обнаружили ее у одного из алматинских ночных клубов. Сейчас девочка живой и невредимой уже передана родителям», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полицейские выяснили, что подросток уже неоднократно сбегает из дома после очередной ссоры с родителями. В этот раз она оставила родным записку о том, что больше не вернется домой.

«С родителями беглянки проведена профилактическая беседа о надлежащем воспитании, как и с самой девушкой о надлежащем поведении», — отметили в полиции.

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