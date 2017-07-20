В Самарской области «Газель» при обгоне врезалась в автобус и съехала в кювет

По данным дорожных полицейских, 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 при обгоне впереди идущего автомобиля не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с автобусом ПАЗ-423002, который двигался впереди в попутном направлении и начал поворачивать налево.