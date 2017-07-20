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16:55 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области «Газель» при обгоне врезалась в автобус и съехала в кювет

В среду, 19 июля, около 13:15 на 11 км дороги «Челно-Вершины — Шламка — Нурлат» произошло ДТП с участием двух транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным дорожных полицейских, 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 при обгоне впереди идущего автомобиля не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с автобусом ПАЗ-423002, который двигался впереди в попутном направлении и начал поворачивать налево.

В результате ДТП 57-летняя пассажирка «Газели» получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. Врачи назначили ей амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка.

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