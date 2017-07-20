В Самарской области «Газель» при обгоне врезалась в автобус и съехала в кювет
В среду, 19 июля, около 13:15 на 11 км дороги «Челно-Вершины — Шламка — Нурлат» произошло ДТП с участием двух транспортных средств, сообщает
В среду, 19 июля, около 13:15 на 11 км дороги «Челно-Вершины — Шламка — Нурлат» произошло ДТП с участием двух транспортных средств, сообщает
По данным дорожных полицейских, 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 при обгоне впереди идущего автомобиля не убедился в безопасности маневра,
В результате ДТП 57-летняя пассажирка «Газели» получила травмы, с которыми была доставлена в больницу. Врачи назначили ей амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка.