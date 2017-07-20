Рабочий погиб после спуска в канализационный колодец в Минске
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб после спуска в канализационный колодец в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб после спуска в канализационный колодец в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел сегодня. Управление Следственного комитета по городу Минску проводит проверку по факту гибели рабочего 1975 года рождения.
«Предварительно установлено, что мужчина спустился в канализационный колодец на ул. Кульман. Через некоторое время ему стало плохо. Коллеги вытащили рабочего на поверхность и вызвали скорую помощь. Мужчина находился в сознании, однако его состояние ухудшилось, и прибывшие медики констатировали смерть рабочего», — проинформировали в Следственном комитете.
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначено проведение экспертиз для установления точной причины гибели мужчины.