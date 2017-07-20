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16:31 (мск), источник: БЕЛТА

Рабочий погиб после спуска в канализационный колодец в Минске

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб после спуска в канализационный колодец в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел сегодня. Управление Следственного комитета по городу Минску проводит проверку по факту гибели рабочего 1975 года рождения.

«Предварительно установлено, что мужчина спустился в канализационный колодец на ул. Кульман. Через некоторое время ему стало плохо. Коллеги вытащили рабочего на поверхность и вызвали скорую помощь. Мужчина находился в сознании, однако его состояние ухудшилось, и прибывшие медики констатировали смерть рабочего», — проинформировали в Следственном комитете.

Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначено проведение экспертиз для установления точной причины гибели мужчины.

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