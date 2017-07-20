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20:21 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Украины в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Силовики пресекли крупный международный канал поставки кокаина и экстези из Украины в Крым, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Источник: РИА Новости

Операция проводилась сотрудниками ФСБ и Крымской таможни. Установлено, что канал поставки наркотиков организовала 20-летняя женщина, которая закупала их на Украине и собственноручно перевозила для конкретных покупателей в Крыму и Севастополе.

«В один из таких рейсов ее задержали сотрудники УФСБ с поличным на пункте пропуска «Перекоп», — говорится в сообщении УФСБ.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятых у гражданки Украины кокаина и экстези составляет 420 и 125 тысяч рублей соответственно. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере».

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержание под стражей. Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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