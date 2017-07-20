Тело спасателя после 2 месяцев поисков нашли в ВКО

«Сегодня в первой половине дня спасатели после двух месяцев поисков нашли в реке Калжир тело своего коллеги из 9-го подразделения Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. Елдосу Нурпеисову в декабре этого года исполнилось бы 30 лет», — рассказал представитель КЧС МВД РК. 14 мая Елдос Нурпеисов в составе поисково-маневренной группы, проводившие поиски утонувшего сельчанина, опрокинулся из надувной лодки, в результате сильного течения.

«Водолаз-спасатель 3 класса принимал активное участие во всех поисково-спасательных работах. Его запомнили, как трудолюбивого, ответсвенного и очень исполнительного сотрудника. Дома у Елдоса осталась семья: жена и трое детей», — добавил Руслан Иманкулов.

Соболезнования родным и близким Елдоса Нурпеисова выразило руководство Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.