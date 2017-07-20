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17:01 (мск), источник: Tengrinews

Тело спасателя после 2 месяцев поисков нашли в ВКО

Тело спасателя после 2 месяцев поисков нашли в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня в первой половине дня спасатели после двух месяцев поисков нашли в реке Калжир тело своего коллеги из 9-го подразделения Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. Елдосу Нурпеисову в декабре этого года исполнилось бы 30 лет», — рассказал представитель КЧС МВД РК. 14 мая Елдос Нурпеисов в составе поисково-маневренной группы, проводившие поиски утонувшего сельчанина, опрокинулся из надувной лодки, в результате сильного течения.

«Водолаз-спасатель 3 класса принимал активное участие во всех поисково-спасательных работах. Его запомнили, как трудолюбивого, ответсвенного и очень исполнительного сотрудника. Дома у Елдоса осталась семья: жена и трое детей», — добавил Руслан Иманкулов.

Соболезнования родным и близким Елдоса Нурпеисова выразило руководство Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«Сложность поисково-спасательной работы заключалась в труднодоступной местности. Мешало сильное течение, высокий уровень реки, в результате паводковых вод, каменистая поверхность, пороги, завалы. Проводить работу на плавательных средствах было не только сложно, но и опасно», — заключил официальный представитель КЧС МВД РК.

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