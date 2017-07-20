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20:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сотрудник УФСИН по Волгоградской области попался на взятке

Сотрудник УФСИН по Волгоградской области попался на взятке.

В следственном отделе по Красноармейскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора территориального подразделения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Волгоградской области. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие.

Следствие установило, что подозреваемый обязан был осуществлять контроль за поведением условно-осужденных и проверять соблюдение ими ограничений и запретов, установленных судом. В марте 2017 года он получил на исполнение личное дело местного жителя, которого приговорили к 1 году лишения свободы условно за незаконный оборот наркотиков. 14 июля 217 года осужденный сообщил подозреваемому, что хочет ухать в Москву на постоянное место жительства. Капитан внутренней службы предложил осужденному за 20 тысяч рублей подписать 12 пустых бланков регистрационных листов о проверке по месту жительства и избавить его от необходимости ежемесячно отмечаться в инспекции.

После передачи денег, «оборотня в погонах» задержали оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ России, а также службы собственной безопасности областного управления ФСИН России.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном задержанный полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила ВДТВ старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области майор юстиции Наталия Куницкая.

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