Сотрудник УФСИН по Волгоградской области попался на взятке
Сотрудник УФСИН по Волгоградской области попался на взятке.
Сотрудник УФСИН по Волгоградской области попался на взятке.
В следственном отделе по Красноармейскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора территориального подразделения
Следствие установило, что подозреваемый обязан был осуществлять контроль за поведением
После передачи денег, «оборотня в погонах» задержали оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ России, а также службы собственной безопасности областного управления ФСИН России.
По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном задержанный полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила ВДТВ старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области майор юстиции Наталия Куницкая.