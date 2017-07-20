Авария с автобусом на трассе Омск — Тара произошла из-за ремонта дороги
Госпитализированы двое пассажиров с подозрением на сотрясение мозга, 28 отказались от медпомощи.
Госпитализированы двое пассажиров с подозрением на сотрясение мозга, 28 отказались от медпомощи.
Региональная прокуратура раскрыла некоторые подробности крупного ДТП в Любинском районе, где рейсовый автобус столкнулся с пассажирской «Газелью» и грузовиком.
Авария произошла на месте дорожных работ на трассе Омск — Тара. Почему водитель не затормозил перед дорожниками, еще предстоит выяснить.
— Около 14:50 час. водитель пассажирского автобуса «Нефаз», двигаясь по автодороге Омск — Тара, в направлении г. Омска в районе 49 километра, не предприняв должных мер к торможению в виду проведения дорожных ремонтных работ, допустил столкновение автомобилем «ГАЗель», затем столкнулся с большегрузным автомобилем, — сообщили в прокуратуре.
В момент ДТП в салоне рейсового автобуса находились около 30 человек. Двое пассажиров 1965 г. р. и 1994 г. р. госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга. Остальные получили незначительные травмы и отказались от медицинской помощи.
Прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения правил безопасности при организации пассажирских перевозок.
Напомним, ранее сообщалось, что среди пострадавших есть дети. Региональный Минздрав говорил о семи травмированных пассажирах. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.