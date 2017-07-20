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20:16 (мск), источник: Om1.ru

Авария с автобусом на трассе Омск — Тара произошла из-за ремонта дороги

Госпитализированы двое пассажиров с подозрением на сотрясение мозга, 28 отказались от медпомощи.

Региональная прокуратура раскрыла некоторые подробности крупного ДТП в Любинском районе, где рейсовый автобус столкнулся с пассажирской «Газелью» и грузовиком.

Авария произошла на месте дорожных работ на трассе Омск — Тара. Почему водитель не затормозил перед дорожниками, еще предстоит выяснить.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Около 14:50 час. водитель пассажирского автобуса «Нефаз», двигаясь по автодороге Омск — Тара, в направлении г. Омска в районе 49 километра, не предприняв должных мер к торможению в виду проведения дорожных ремонтных работ, допустил столкновение автомобилем «ГАЗель», затем столкнулся с большегрузным автомобилем, — сообщили в прокуратуре.

В момент ДТП в салоне рейсового автобуса находились около 30 человек. Двое пассажиров 1965 г. р. и 1994 г. р. госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга. Остальные получили незначительные травмы и отказались от медицинской помощи.

Прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения правил безопасности при организации пассажирских перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что среди пострадавших есть дети. Региональный Минздрав говорил о семи травмированных пассажирах. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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