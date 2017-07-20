Жительницу Кубани осудили за убийство, совершенное в 2002 году
Женщина на протяжение 15 лет скрывалась от правосудия.
Женщина на протяжение 15 лет скрывалась от правосудия.
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Страшное преступление было совершено в станице Павловской. Местная жительница вместе с двумя сообщниками разработали план по ограблению 73-летнего пенсионера. Злоумышленники планировали украсть у пожилого человека охотничьи ружья.
Проникнув в дом, женщина нашла лишь одно оружие в сейфе и забрала его. После этого преступники задушили пенсионера и оставили тело на диване.
Сообщников женщины осудили в 2004 году, однако ей удавалось 15 лет скрываться от правосудия.
В настоящее время злоумышленница осуждена на 13 лет колонии общего режима. Обвинительный приговор вынес Павловский районный суд, сообщает