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18:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Пропавшего 51-летнего мужчину из Братского района нашли

Больше суток искали полицейские жителя Братского района. 51-летний мужчина ушёл из садоводства «Авиатор» в тайгу за дикоросами и пропал.

Как выяснилось, в то время как полицейские и волонтёры прочёсывали окрестные леса, дачник вовсе не был в лесу, а выпивал с друзьями.

Тем не менее только в Братске за 2 недели уже провели 5 поисковых мероприятий по розыску заблудившихся в лесу жителей города и района. Одна из них, 56-летняя жительница посёлка Добчур пока не обнаружена.

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