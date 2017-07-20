Пропавшего 51-летнего мужчину из Братского района нашли

Как выяснилось, в то время как полицейские и волонтёры прочёсывали окрестные леса, дачник вовсе не был в лесу, а выпивал с друзьями.

Тем не менее только в Братске за 2 недели уже провели 5 поисковых мероприятий по розыску заблудившихся в лесу жителей города и района. Одна из них, 56-летняя жительница посёлка Добчур пока не обнаружена.